Concorso nazionale in ricordo di Lufrano. Domande entro venerdì

Ultimi giorni per iscriversi al concorso in memoria di Davide Lufrano Chaves, allievo speciale della scuola di musica Verdi, chitarrista talentuoso e poliedrico. Per le domande c’è tempo fino venerdì 9 febbraio. Il concorso chitarristico nazionale si terrà alla scuola di musica sabato 17 e domenica 18 febbraio con varie categorie: per il repertorio classico solisti fino a 19 anni, solisti senza limiti d’età e complessi cameristici; per tutti i repertori solisti di chitarra jazz, pop, folk e pop senza limiti di età. Le domande vanno inviate via mail all’indirizzo [email protected]. Davide Lufrano Chaves, pratese di orgini costaricane, ha studiato alla Verdi per quasi 15 anni, frequentando le classi di pianoforte classico, coro e chitarra. Fra i suoi insegnanti Gianni Zei e Riccardo Galardini. Nel 2009, dopo il diploma in chitarra classica al Conservatorio di La Spezia, si trasferisce a Londra per vivere di musica, sia come interprete, che come insegnante. Davide ha suonato in importanti festival internazionali, si è esibito in show televisivi quali il Rob Brydon Show e ha insegnato chitarra, pianoforte e teoria alla rinomata Arts Academy. Nella primavera 2013 la scoperta della malattia: un mieloma multiplo a causa del quale è morto pochi mesi dopo a soli 30 anni