"Concorso d'idee a Prato: adesioni entro il 10 novembre"

In sintesi le regole del bando di concorso. Ciascuna classe può presentare un solo progetto. Per ogni progetto è richiesta l’indicazione di un docente referente. Nei gruppi di lavoro non sono ammessi collaboratori o soggetti esterni alla scuola. Le classi devono comunicare la propria adesione entro il 10 novembre inviando una mail a [email protected], scrivendo nell’oggetto "Adesione al concorso d’idee La socialità del futuro è un progetto che possiamo realizzare" e indicando scuola e classe.

Il concorso prevede la realizzazione di un elaborato che, partendo dall’individuazione del bisogno a cui si intende dare una risposta, illustri l’idea progettuale, i risultati attesi, le modalità di realizzazione e i costi. L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 5 cartelle e dovrà essere corredato da un budget che elenchi i vari costi previsti per la realizzazione dell’idea. Il costo complessivo non dovrà superare l’importo del premio (2000 euro, a meno che non siano state individuate altre fonti di finanziamento, che dovranno essere specificate).

Gli elaborati dovranno essere trasmessi all’indirizzo mail del premio entro il 15 aprile 2024