Concerto al Politeama: un viaggio tra musica italiana e americana con la Camerata

Un viaggio emozionante attraverso sonorità raffinate che uniscono due tradizioni musicali, quella italiana e quella americana, in un concerto che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico. L’appuntamento è per giovedì alle 21 al Politeama con la Camerata diretta da Jonathan Webb con la partecipazione del soprano Rachael Jane Stellacci (foto).

Il programma della serata intende omaggiare la recente acquisizione del fondo di documentazione sulla musica americana ICAMus da parte del Palazzo della Musica, sede anche della Camerata, della Scuola Verdi e di Rete Toscana Classica. Due emblemi della musica americana, Aaron Copland e Samuel Barber, sono posti a confronto con i nostri Puccini e Respighi.

Il celebre Balletto che Copland compose nel 1945 per Martha Graham, Appalachian Spring, viene proposto nella versione originale per piccolo organico. Il sogno lontano di un’estate infantile, evocata da Barber in Knoxville, Summer 1915 sui versi autobiografici di James Agee, rivive nella voce di Rachael Stellacci, interprete anche del Tramonto, felice incontro di Respighi con la poesia di Shelley.

L’apertura del concerto è affidata alle note di Puccini, di cui ricorre il centenario della morte, con il lirico Crisantemi. Come da consuetudine, alle 18.45 nel ridotto del Politeama l’incontro introduttivo condotto dal direttore artistico della Camerata Alberto Batisti, aperto a chiunque voglia immergersi nel programma della serata.

È intanto già online il nuovo episodio di Scommettiamo che ti piace?, il podcast che racconta il concerto, con tanti spunti e curiosità. Si intitola Spring is coming: musica americana tra danza e poesia: Raffaella Mosca e Fabio Giovannetti accompagnano gli ascoltatori in viaggio sui monti Appalachi e nella musica di Copland e Barber, evocativa di colonne sonore, musical ed elegie poetiche. L’episodio è ascoltabile su Spotify, Spreaker o sul sito della Camerata.

Sono infine aperte le prenotazioni per l’incontro con gli artisti di martedì 10 dicembre alle 18.45 al Palazzo della Musica: nei locali di ICAMus il pubblico potrà incontrare Jonathan Webb e Rachael Stellacci. L’incontro sarà seguito da un momento conviviale con un brindisi. Posti limitati, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +3905741838800, indicando nome e cognome.