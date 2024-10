Concerti della Camerata, i biglietti in vendita da martedì

La nuova stagione della Camerata Strumentale sta per partire. A partire da martedì 15 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti al Politeama o su Ticketone.it. Sarà un percorso musicale che spazia da Vivaldi a Mozart, da Stravinskij a Brahms, includendo anche l’arte contemporanea della compositrice lituana Žibuoklė Martinaitytė. Il primo concerto al Politeama il 14 novembre: in programma El Retablo de Maese Pedro ("Il teatrino dei burattini di mastro Pedro") atto unico di Manuel De Falla che si ispira a un episodio del Don Chisciotte di Cervantes, preceduto da una partitura coeva, L’Histoire du soldat, composta nel 1918 da Igor Stravinskij su testi di Charles Ferdinand Ramuz, concepita come uno spettacolo di strada, trasportabile con facilità da una località all’altra negli anni bui del primo conflitto mondiale. Sul podio un giovane direttore che vanta già una carriera folgorante, Michele Gamba (nella foto), reduce da importanti impegni alla Scala di Milano, ospite per la prima volta nel cartellone della Camerata.