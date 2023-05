Concerti, balli, spettacoli e laboratori Lato B e Birra festival: conto alla rovescia

L’estate pratese dal primo giugno si arricchirà di due nuovi poli del divertimento fra musica dal vivo, spettacoli e offerta culinaria. Da un lato, lungo la spiaggetta sul Bisenzio, in viale Galilei, dal pomeriggio di giovedì inizierà la programmazione di Lato B – Beach Club, che quest’anno anticipa i tempi per l’inaugurazione e che andrà avanti tutti i giorni fino al primo settembre. Dall’altro c’è il Birra + Festival negli spazi sportivi del Chersoni di Iolo, con street food, birrifici, mercatini e giostre.

Il primo spettacolo in programma a Iolo è l’esibizione dei Suzy Q in programma in serata, a cui il giorno dopo farà seguito lo show de La Combriccola del Blasco, ormai appuntamento tradizionale per i pratesi.

Il primo weekend di rassegna proseguirà sabato con lo spettacolo live di Alessandro Paci, mentre domenica 4 sarà la volta della tribute band di De André ‘Via del Campo’. A Lato B – Beach Club, al di là dell’offerta di ristorazione in collaborazione con Dansi Rinascimento Culinario, ogni lunedì sera sarà dedicato alla canzone italiana, con musicisti e cantanti ad esibirsi dal vivo, dalle 19 alle 22 circa. Il martedì, in collaborazione con La Città del Sole, spazio già nel pomeriggio (dalle 18) ai laboratori creativi, artistici, ludici e musicali dedicati ai bambini, frequentabili solo tramite speciale pacchetto che comprende anche la cena a seguire per tutta la famiglia.

I giovedì saranno invece dedicati a "The queer side of", serata Lgtb realizzata in collaborazione con Arci Gay di Prato, che prevede musica e spettacoli, occasionalmente drag queen.

Venerdì spazio ai balli latino americani, di coppia e di gruppo, con ballerini e dj. Da ricordare che a breve partirà anche l’attività estiva all’anfiteatro di Santa Lucia, la cui programmazione verrà annunciata domani.

Insomma, tante iniziative per passare al meglio una estate che si prospetta già rovente per quanto riguarda le temperature.