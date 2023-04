Con Tredici Pietro e Lil Busso il rap oggi sbarca a Officina

Primo spettacolo del Festival Tipo stasera alle 21.30 a Officina Giovani in piazza Macelli con il concerto di Tredici Pietro e Lil Busso. Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, è un rapper classe ’97 di Bologna. Figlio d’ar te (il quarto di Gianni Morandi), sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap, componendo le prime rime durante le scuole medie. A Bologna conosce Mr. Monkey con cui instaura un rapporto di amicizia e collaborazione musicale. Nel 2018 esce il primo singolo Pizza e Fichi che da subito attira le attenzioni del grande pubblico e nel 2019 Assurdo, il suo primo progetto ufficiale, accompagnato dalle strumentali di Mr. Monkey, con un brano inciso assieme a Madame. Dopo l’uscita di altri singoli, nel 2021 è la volta di X Questa Notte, il suo secondo progetto prodotto da Andry the Hitmaker con le collaborazioni di Mecna, Nayt e Giaime. Anche Lil Busso, pseudonimo di Nicola Bussolari, è un rapper di Bologna, classe ’99. Nel 2020 esce Ipermetromondo, il suo primo album ufficiale, interamente prodotto da Mr. Monkey e con le collaborazioni di Tredici Pietro e Kaneki degli Psicologi. Ingresso 15 euro.