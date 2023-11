"Con il sorriso si possono affrontare questioni molto serie – sottolinea la presidente del Teatro Politeama Pratese Beatrice Magnolfi – è questo il filo conduttore della nuova stagione per la quale diamo il benvenuto al pubblico sempre più numeroso e affezionato del Politeama". Gabriele Pignotta, il regista che è anche fra i protagonisti, aveva già recitato l’anno scorso in coppia con Vanessa Incontrada. Stavolta dividerà la scena con Giorgio Lupano, volto della popolare serie tv Il paradiso delle signore, e con Attilio Fontana attore, cantante e vincitore del programma Tale e Quale Show. In occasione dello spettacolo, a partire dalle 20 sarà servito un aperitivo con formula cena ai tavolini del Politeama Bar a cura di È·ra - Agenzia Gastronomika come sempre attenta ai prodotti del territorio. Ospite d’onore della serata del 4 novembre sarà il Pinot Nero di Marchesi Pancrazi abbinato all’olio extravergine della Villa di Bagnolo: il costo è 12 euro con prenotazione consigliata (15 senza prenotazione) via Whatsapp 328 3829633 o a [email protected].