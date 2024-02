Con il soprano Kuroki ‘La Bohème’ parla pratese

Parla un po’ pratese il nuovo allestimento del capolavoro di Puccini prodotto da Florence Dance Festival, con la coreografia di Marga Nativo e le musiche originali composte da Francesco Giubasso. "La Bohème" debutterà lunedì 22 aprile (alle 21) con la voce di Mayumi Kuroki, soprano, direttrice del coro Pratolirica: le immortali note di Puccini (nel centenario della morte) e l’armonia dei danzatori di Florence Dance Festival ci trasporteranno nella Parigi dell’Ottocento. Si gioca in casa anche con il Nuovo Balletto di Toscana diretto da Cristina Bozzolini che venerdì 17 maggio porterà in scena una "Bayadère" contemporanea per un balletto intriso di esotismo idealizzato con la coreografia di Michele Di Stefano. "La varietà – sottolineano i curatori Keith Ferrone e Marga Nativo - è il filo conduttore della rassegna che punta a rendere accessibile la danza a un pubblico sempre più ampio dando spazio soprattutto ai giovani talenti".