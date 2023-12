Con gli angeli della porta accanto. In regalo un calendario speciale

Ancora pochi giorni e arriva il calendario 2024 delle associazioni. Sabato 30 in edicola con La Nazione troverete in omaggio un calendario speciale: ogni mese è dedicato ad una realtà del volontariato. Nei giorni scorsi abbiamo svelato i protagonisti dei primi sei mesi del 2024: vediamo ora chi ci sarà negli altri sei mesi. Luglio sarà con Stremao: "Il 2023 è stato un anno difficile che ha messo a dura prova anche noi che abbiamo un solo motto: non smettiamo quando siamo stanchi, ma quando abbiamo finito. Ogni anno per noi è una scuola e cerchiamo di non perderci nessun insegnamento. Ci sono tantissimi progetti per il 2024: ci occuperemo della sicurezza delle donne con corsi di autodifesa gratuiti, lavoreremo per dare conforto ai malati in ospedale e abbiamo tante idee che coinvolgeranno gli istituti superiori sul tema del bullismo". La Croce Rossa è protagonista ad agosto: "Saremo presenti sul territorio, a protezione della salute di ogni cittadino, promuovendo la dignità umana, oltre che la pace. Un augurio particolare alle persone colpite dall’alluvione e a chi soffre a causa di malattie".

Il Csn è il protagonista nel mese di settembre: "Il 2023 si è chiuso con l’alluvione che ci ha impegnato duramente e a lungo. Per il 2024 l’impegno continua come sempre nella protezione civile e nell’antincendio boschivo". Ottobre e novembre saranno dedicati all’associazione nazionale polizia di Stato, e novembre a quella dei carabinieri che operano con i loro volontari sul territorio tutto l’anno. L’Ail chiude il calendario a dicembre: "Ail Prato è operativa dal 2004 e fino ad oggi siamo stati in grado di assistere circa 300 pazienti e un significativo passo avanti nel 2023 è stata l’assunzione di un’infermiera per assicurare e migliorare ulteriormente l’attività assistenziale. Fondamentale risorsa sono i volontari che hanno promosso le iniziative di raccolta fondi con la vendita delle uova di Pasqua e delle stelle di Natale". Gli sponsor che hanno contribuito al calendario sono: Anaci Prato-Pistoia, Diocesi di Prato scuole cattoliche, La Tortelleria, Florence Camper, Signori, Asilo Nido Nuova Vita, Euromaster, Palmucci, Il Giardino delle Fate, Serenella Parrucchieri, Prato Ecologia, Bar Valentina, Centro Ottico Marlazzi, Marmino, Il Mercatino, Casa di Cura Villa Fiorita, Al.Pa, Sport e Motori, Scuola Materna Maria Immacolata, Aci Prato, Nuova 4M, Costruzioni Montebianco, R.S. Company, Coppini dal 1948, Fism Prato, Panificio Ciolini dal 1921.

Serena Quercioli