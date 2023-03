Con FareArte in centro Una passeggiata nel nome dei Pugliesi

Domani alle 15,30 a cura di FareArte è in programma una passeggiata guidata dedicata a una delle più importanti e ricche famiglie del Medioevo a Prato, i Pugliesi. Una famiglia la cui storia è caduta quasi completamente nell’oblio e che è ricordata dal nome della via nel centro storico di Prato. I Pugliesi erano giù prestatori e mercanti alla fine del XII secolo, ma il personaggio più noto è sicuramente Monte di Turingo, fondatore nel 1283 Del Ceppo Vecchio, che aveva come finalità quella di aiutare i poveri attraverso l’elargizione di elemosine. L’itinerario si snoderà per alcune vie del centro alla scoperta delle antiche dimore dei Pugliesi. È previsto l’ingresso in Palazzo Datini, e nel chiostro di San Francesco, con visita alla cappella Migliorati, mirabilmente affrescata, ambienti legati alle memorie della famiglia e aperti appositamente per questa iniziativa. Passeggiata con visita guidata specializzata.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] o tramite whatsapp al cellulare 335 53128981; Inviare nome, cognome e recapito telefonico. Contributo soci: € 13, incluso biglietto d’ingresso nel complesso di San Francesco. Appuntamento in piazza San Francesco.