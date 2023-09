comuni medicei

Domani pomeriggio mancherà l’acqua a Carmignano. Serve quindi fare scorta nelle case e non utilizzare lavatrici se non si ha un serbatoio. Per lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 14, si verificheranno abbassamenti di pressione in alcune zone di Carmignano compresa Comeana. Non saranno invece interessate la zona di Seano e le aree limitrofe. La situazione tornerà normale in serata.