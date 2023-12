"Comune virtuoso d’Italia": premio a Carmignano

Tre progetti fanno di Carmignano il "Comune virtuoso d’Italia 2023". Il premio è stato assegnato a Palazzo Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania), dall’Associazione Comuni Virtuosi. Ecco perché sono stati scelti questi progetti: ‘Faremo Foresta’, riguarda l’attivazione del primo progetto di forestazione in area urbana per l’abbattimento dei gas climalteranti e per la creazione di un polmone verde che mitiga l’inquinamento dell’aria e favorisce quei corridoi ecologici utili all’ecosistema e all’agricoltura. "Le vie dell’Acqua", invece, ha per oggetto la riscoperta e riqualificazione dei corsi d’acqua, per ampliare percorsi che mettono in risalto la natura, la storia, l’enogastronomia di Carmignano che attraverso le trame d’acqua, incontra e si riunisce alla Piana. Infine, il "Distretto Biologico": dopo gli anni del distretto tessile paradigma dello sviluppo cittadino, il distretto biologico è uno strumento di valorizzazione della campagna e di tutti i suoi protagonisti. "Questo premio – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti - non è un punto di arrivo bensì una carica all’accelerazione in questa stessa direzione che conferma Carmignano leader delle buone pratiche ed in prima linea per collaborare alla espansione di una rete nazionale che metta le questioni ambientali al centro delle loro priorità".