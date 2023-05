Comune Unico IV a Morganti "Bisogna farlo"

La prima assemblea per la costituzione del "Comitato per il Comune Unico della Val di Bisenzio" si terrà domani, alle 21, al teatro Capannone di Usella, nel comune di Cantagallo. Oltre alla raccolta delle adesioni per la partecipazione al comitato promotore, inizierà la discussione sulla proposta di legge da presentare alla Regione. E sullo stesso tema i coordinatori provinciali di Italia Viva, Veronica Versace Scopelliti e Giancarlo Cecchi hanno scritto al sindaco di Vernio, Giovanni Morganti che nei giorni scorsi aveva definito l’iter per il Comune Unico un "progetto inutile".

"Ricordiamo a Morganti – dicono i due coordinatori di Italia Viva Prato – che l’unione ha sempre fatto la forza. Italia Viva Prato ritiene che i comuni e soprattutto le comunità della Val Bisenzio debbano urgentemente riprendere in mano il tema della opportunità e dei vantaggi fornite dalle aggregazioni di Comuni. Per questo appoggiamo l’iniziativa dei sindaci di Vaiano e Cantagallo e del comitato per il Comune Unico. Le sfide che il territorio valbisetino ha di fronte sono di portata elevatissima e richiedono anche un ripensamento degli assetti istituzionali idonei ad affrontarle con successo. Per questo, riteniamo necessario che si affronti in modo energico una rivisitazione del modello e delle organizzazioni dei Comuni della Vallata. Il Comune unico - dichiarano Cecchi e Scopelliti-Versace - garantirebbe la possibilità di addivenire ad una reale economia di scala e ad una migliore efficienza organizzativa, avendo come obiettivo l’innalzamento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Oggi, pur in presenza di lodevoli sforzi, spesso non è così perché piccoli enti non possono essere dotati di tutte le competenze necessarie. Ci auguriamo - concludono - che il confronto possa presto aprirsi alla popolazione tutta".