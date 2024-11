Comune, tre nuove dirigenti donne. Entrano Tognini, Fedi e Pieragnoli

Si aggiungono pedine alla scacchiera dei dirigenti comunali. La sindaca Ilaria Bugetti fin da subito aveva annunciato la volontà di rinforzare la macchina amministrativa: "Se vogliamo dare servizi puntuali ai cittadini abbiamo bisogno di personale", aveva detto all’indomani delle elezioni sulla volontà di affidare incarichi fiduciari e rivedere la macchina amministrativa con figure specifiche che andranno a sostenerla nelle diverse deleghe che ha tenuto per sé.

Via libera quindi alle nomine di tre dirigenti (ex art.110): ad affiancare la sindaca nel suo mandato ci saranno due figure specifiche, già dipendenti comunali, che passeranno al ruolo di dirigenti. Si tratta dell’avvocato Paola Tognini che si occuperà appunto dell’ufficio legale e degli affari legali dell’ente con la qualifica di dirigente. Simona Fedi sarà invece dirigente del Suap, l’Ufficio che segue le attività produttive e tutte le pratiche connesse al settore dello sviluppo economico, settore che finora non aveva una figura di riferimento diretta. Infine nella squadra del Comune di Prato entra Linda Pieragnoli, attualmente in forza al Comune di Firenze, una lunga militanza nel Pd com e consigliere di circoscrizione nord dal 1999 al 2004 e poi consigliere comunale dal 2004 al 2009 con la giunta Romagnoli. A lei sarà affidato il ruolo di dirigente della comunicazione e ufficio di gabinetto.

Le nomine si aggiungono a quelle di Francesco Fantuzzi, inquadrato però come funzionario ex articolo 90, che ha già assunto l’incarico per il settore della cultura, figura tecnica di indubbia a competenza, numero uno di Fonderia Cultart, animatore di uno spazio culturale recuperato come il cinema Garibaldi. Contratto da funzionario ex art.90 anche per Giovanni Mosca che entrerà ufficialmente in palazzo comunale dal primo dicembre con il ruolo di delegato alle frazioni. Mosca, ex presidente della Circoscrizione Ovest, andrà ad affiancare l’attività dell’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia.

Infine sullo sport, delega che la sindaca ha tenuto per sé, Bugetti può contare sull’aiuto di tre figure fiduciarie che andranno a comporre un tavolo tecnico con il compito di potenziare l’ascolto, elaborare idee e proporre iniziative per la crescita dello sport in città. Alla guida Luca Vannucci, assessore allo sport della giunta Biffoni dal 2019 al 2022, al suo fianco i consiglieri comunali Enrico Romei e Gianluca Coppini. In questo caso non si tratta di assunzioni, ma di nomine a titolo gratuito.

Silvia Bini