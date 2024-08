Comune, gli orari estivi. La guida per i residenti

Pausa per gli uffici comunali. Il Comune di Montemurlo informa i cittadini che gli uffici rimarranno chiusi nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 agosto. La decisione è stata presa dal sindaco Simone Calamai in virtù con la concomitanza del ponte festivo del Ferragosto e la ridotta richiesta di servizi e afflusso di pubblico. Dunque, Calamai ha firmato uno specifico decreto, con il quale dispone la chiusura di tutti gli uffici ad eccezione della polizia municipale che resta in servizio regolarmente su tutto il territorio. Il 16 e 17 agosto resta anche garantita la reperibilità per le attività di stato civile, ad esempio per gli atti di morte. Inoltre, il sindaco, visto il periodo estivo e la necessità di far fruire le ferie ai dipendenti, ha disposto la chiusura nei giorni di sabato 10, 24 e 31 agosto dello Sportello al cittadino e dei servizi demografici piazza Don Milani; invariato il servizio di reperibilità che resta sempre attivo. La novità introdotta in questi giorni riguarda poi l’apertura pomeridiana dello Sportello al Cittadino e dei servizi demografici che d’ora in avanti saranno sempre aperti al pubblica il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. "Nonostante il Comune di Montemurlo dia la possibilità di fare in autonomia numerose pratiche online, abbiamo ritenuto importante garantire l’opportunità di erogare servizi in presenza anche in orario pomeridiano - spiega il sindaco Simone Calamai -. Una scelta che d’ora in avanti sarà strutturale negli orari di apertura al pubblico dello Sportello al cittadino e dei servizi demografici, che vogliamo che siano sempre più vicini al cittadino, per un Comune aperto alla comunità e alle sue esigenze".