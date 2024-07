Comune, è tempesta in consiglio. La minoranza esclusa: "Scorretti"

Il consiglio comunale si apre direttamente alla prima convocazione e la minoranza non c’è. A Poggio a Caiano è di nuovo bufera in consiglio.

"Non siamo alla bocciofila: il consiglio è un’istituzione democratica, appartiene a tutti, ha regole e consuetudini ben precise – dice il capogruppo di "Poggio, Insieme" Francesco Puggelli – e noi non siamo ai vostri comodi. A poche ore dalla prima convocazione (quella che in genere va sempre deserta) i consiglieri hanno scoperto che la maggioranza avrebbe svolto la seduta alle 20 e non alle 21. Il regolamento prevede che in prima convocazione i consiglieri, compreso il sindaco, debbano essere almeno 7. In seconda il quorum non esiste. Quando il capogruppo Breschi ha scoperto, nel pomeriggio, che sarebbero stati sufficienti per fare da soli, sono andati avanti come se la minoranza non esistesse e come se il consiglio non fosse stato convocato con la doppia convocazione. La minoranza ha deciso per dignità di non presentarsi neppure alla seconda convocazione. Un comportamento molto scorretto". Puggelli ha scritto a Mazzoni chiedendo al presidente del consiglio "a cosa servono le conferenze dei capigruppo se poi la maggioranza piega il funzionamento alle sue esigenze" e annuncia una nota di protesta al prefetto.

Come replica la maggioranza? "A Poggio stiamo rasentando il ridicolo – risponde il capogruppo Renzo Breschi – il ricorso alla seconda convocazione è solo eventuale se la prima seduta è deserta o il numero legale venga meno. A Poggio c’era la prassi per cui i consiglieri si presentavano direttamente alla seconda convocazione. Questa pratica è da abbandonare in quanto illegittima e in contrasto con la normativa regolamentare. Evidentemente non si è compresa la ratio di tali previsioni. Strano da parte di chi ha amministrato per anni".