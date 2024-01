Comune, bandi per 14 ragazzi. Ecco i progetti

C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio per fare domanda di partecipazione al bando per il servizio civile universale. I progetti del Comune di Prato sono due per un totale di 14 posti: "L’inclusività nel web" (6 posti) e "Scuola e legalità a Prato" (8 posti), entrambi della durata di 12 mesi.

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali suddivise su cinque giorni settimanali. L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro. Per partecipare è necessario presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line tramite PC, tablet e smartphone.

Per le schede dei progetti e i requisiti obbligatori per la partecipazione si potrà consultare il Portale Giovani del Comune oppure il Punto Giovani Europa di piazza Macelli.

Anche l’Asl Toscana centro cerca 39 giovani da inserire nel progetto "L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura", promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il bando per la selezione è già disponibile sul sito https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/570-servizio-civile/34470-servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2 e le domande devono essere presentate entro il prossimo 15 febbraio alle ore 14.

Gli aspiranti operatori volontari devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Al pronto soccorso dell’ospedale di Prato sono destinati 9 volontari di cui 2 giovani con minori opportunità.