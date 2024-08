Commissioni, chi è presente per la minoranza

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale prima della pausa estiva sono state definite le commissioni consiliari. La seduta si è svolta mercoledì 31 luglio. Ecco i consiglieri di minoranza nelle commissioni. il gruppo Fratelli d’Italia formato dal capogruppo Antonio Matteo Meoni , dal consigliere comunale Rudj Baglioni e dalla consigliera Barbara di Mastrorocco sarà presente con il capogruppo Antonio Matteo Meoni nella commissione 2 Bilancio finanza e patrimonio, nella 3 che si occupa di Assetto e uso del territorio, nella 6 relativa alle Politiche sociali. In commissione 7 che si occupa di Economia attività produttive e innovazione tecnologica, infine nella 8 fra Vigilanza e Controllo.

Rudj Baglioni sarà in commissione 1 per affari generali e istituzionali, nella 4 che si occupa di Cultura promozione del territorio e sport e in commissione 5 Istruzione e Politiche Giovanili.

La consigliera Barbara Di Mastrorocco sarà in commissione 1 affari generali e istituzionali, nella 4 Cultura promozione del territorio e sport, nella 5 per Istruzione e Politiche Giovanili, e nella 6 che si occupa di politiche sociali. Sempre per l’opposizione Di Mastrorocco ricoprirà l’incarico per la commissione speciale pari opportunità.

"Il nostro gruppo lavorerà con impegno dedizione e umiltà, anche dall’opposizione porteremo idee e proposte per il bene di Montemurlo e dei montemurlesi - interviene il capogruppo di FdI Antonio Matteo Meoni - aggiungo inoltre la nostra piena disponibilità ad ascoltare sempre tutti i cittadini, perché i loro consigli sono l’energia che ci permette di andare avanti".