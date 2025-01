Commercio in centro. Altri scaffali vuoti

Locali vuoti da Enjoy Prato in via Garibaldi. Negozio chiuso e scaffali senza più merce. Non ci sono più le vetrine con le grandi marche dell’abbigliamento. Ancora una volta in via Garibaldi, una delle strade simbolo del centro storico, ricca di tanti negozi e di commercio tradizionale. Non è passato inosservato in questi giorni di festa la vetrina deserta del negozio di abbigliamento trend.

Il mantenimento del commercio esistente in centro con la speranza di un suo incremento è al centro del programma della giunta della sindaca Bugetti e in particolare dell’assessora alle Attività produttive Benedetta Squittieri.

"E’in programma la realizzazione del Piano per l’economia di prossimità per valorizzare il commercio di vicinato nel centro storico e nelle frazioni con i seguenti temi principali: Progetto fondi sfitti in collaborazione con l’assessorato al centro storico e iniziative a sostegno delle associazioni e dei commercianti delle frazioni. In programma anche la realizzazione del nuovo assetto del Mercato centrale e di piazza del Mercato nuovo oltre alla revisione dei mercati rionali" ha sottolineato nella conferenza stampa di fine anno.

E l’assessore al centro storico Diego Blasi aveva aggiunto: "Tra le priorità c’è quella di rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di residenza e servizi e punto di riferimento per l’intera città, capace di attrarre ed essere frequentato quotidianamente. L’amministrazione vuole coinvolgere le associazioni di categoria, i residenti e i commercianti per realizzare interventi di rigeneraazione urbana e l’aumento dei parcheggi a servizio del centro".