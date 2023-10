Commercio in affanno. Il caldo anomalo blocca le vendite: "Posticipare i saldi"

Il caldo estivo ancora non ci ha abbandonato. E non lo farà nemmeno nei prossimi giorni, come ci raccontano i meteorologi. Se l’ondata anomala di afa, con il termometro a segnare anche 30 gradi, sta facendo contenti gli amanti del mare e della bella stagione, dall’altra sta sconvolgendo i piani - un po’ come accaduto l’anno passato - di chi ad esempio è titolare di un negozio di abbigliamento. Il motivo è presto detto: la vendita dei capi invernali sostanzialmente non è ancora cominciata, nonostante la merce sia regolarmente esposta in vetrina e da tempo nei magazzini delle attività.

Un bel grattacapo per i commercianti, che devono fare buon viso a cattivo gioco, provando a proporre ancora magliette, giacche e pantaloni leggeri. Tutto ciò che è rimasto dalla stagione estiva pur di riuscire a vendere, in un momento dell’anno complicato da questo punto di vista. "In negozio per adesso sto ancora tenendo la merce estiva, tutta scontata del 50%. Qualcosa vendo, ma fare degli incassi soddisfacenti - visti i prezzi - è un’impresa attualmente - spiega Marta Castellano, titolare de La Bottega degli Artigiani di via Muzzi - Nei prossimi giorni farò il cambio definitivo e metterò a disposizione dei clienti solo la collezione invernale". Vista la situazione, si torna a parlare come praticamente ogni anno della richiesta dei commercianti di posticipare l’inizio dei saldi. "Il riferimento va sia a quelli invernali, che partiranno a gennaio, che a quelli estivi. Non è possibile ad esempio che questi ultimi siano scattati a luglio", aggiunge Marta, a cui fa eco Devis Cuboni. "Quello delle date dei saldi è un problema con cui dobbiamo convivere da sempre e che mai viene risolto, nonostante i nostri appelli. Per quanto concerne il caldo di questi giorni, io sono fortunato, in quanto in negozio ho una scelta abbastanza variegata da offrire ai clienti. In questo momento - continua il titolare dell’omonima attività di piazza del Duomo - sicuramente vendo soprattutto jeans, magliette e giacche".

Francesco Bocchini