Comitato via Pomeria. Il mercatino di Natale accende il Cassero

Domani dalle 9.30 alle 19.00 mercatino all’interno del camminamento medievale del Cassero. Nella cornice suggestiva del passaggio che conduceva notabili e soldati a cavallo dalla Porta Fiorentina fino al Castello saranno allestiti banchetti artigianali con prodotti realizzati a mano: cappelli e sciarpe fatte ai ferri o all’uncinetto in morbide lane dalle belle sfumature naturali, borse, mantelle, bigiotteria tessile, accessori per la casa. E ancora olio essenziale di lavanda, saponi naturali, profumatori per ambienti, decorazioni natalizie. All’esterno, nel Giardino Federico II di Svevia in via Pomeria, i banchi di produttori alimentari che animano la Fierùola delle Bigonce: dai mielai della Val Bisenzio, alle aziende biologiche che producono pasta di farro, olio, farina di castagne, formaggi, confetture, conserve di pomodori antichi: tutto a km 0. Infine i banchi delle associazioni di volontariato che promuoveranno i propri servizi. Per un giorno il Cassero tornerà in vita e sarà luogo d’incontro, di profumi e sapori che stimoleranno il ricordo di altri Natali. L’iniziativa patrocinata dal Comune è organizzata dall’associazione Pane di Luna e dal Comitato di via Pomeria allo scopo di rivalutare e far conoscere ai pratesi la bellezza del Cassero.