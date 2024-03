Comitato del Cammino sinodale. La Cei sceglie anche Irene Sanesi

La Cei ha nominato Irene Sanesi tra i componenti della presidenza del comitato nazionale del Cammino sinodale. Da dieci anni economo della Diocesi di Prato, Sanesi è commercialista ed esperta in economia della cultura. A lei è stato chiesto di coordinare una delle cinque commissioni nelle quali è stato suddiviso il lavoro del comitato: quella dedicata a "il cambiamento delle strutture".

"Sono molto grata alla Cei per la fiducia che mi ha accordato e al vescovo Giovanni Nerbini per aver sostenuto e favorito un impegno così importante all’interno della Chiesa italiana – afferma Irene Sanesi –, il mio compito sarà quello di proporre e sviluppare insieme agli altri membri della commissione nuovi modelli di governance, ispirati da una visione di Chiesa-comunità in missione".

Il vescovo Giovanni Nerbini esprime soddisfazione per una nomina che coinvolge in maniera diretta una rappresentante della comunità diocesana: "Per Irene è arrivato un riconoscimento di primissimo livello, nel quale le viene chiesto di mettere a servizio della Chiesa le competenze e le qualità umane e professionali che ha dimostrato di avere in questi dieci anni di impegno all’interno della nostra Diocesi".