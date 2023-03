Comedy Club, arriva Daniele Fabbri

Domani a Il Garibaldi dalle 21.15 ci sarà Daniele Fabbri con Verità Comode, per l’ultimo appuntamento del Chiesino Comedy Club, il club che da novembre ha dedicato tutti i giovedì alla Stand Up Comedy e che ha visto crescere il suo pubblico sera dopo sera. Appuntamenti che sicuramente riprenderanno dal prossimo autunno. Un modo semplice e conviviale per passare una serata: un microfono, un po’ di gente e tante battute con il pubblico sempre protagonista. Pensare troppo rende infelici è il titolo della serata. Fabbri ha iniziato a cimentarsi nella comicità da solista nel 2005; nel 2010 diventa giornalista pubblicista, scrivendo recensioni di spettacolo e diverse inchieste a stampo satirico. Inoltre, collabora come scrittore satirico su varie testate indipendenti online. Fra queste, dal 2008, con la rivista online ScaricaBile, che ha segnato un punto di svolta nella carriera del comico, avvicinandolo al mondo del fumetto. Fra il 2012 e il 2016 Fabbri è stato anche autore in programmi radiofonici per Radio Rai e Comedy Central. Nel 2018 ha iniziato a registrare e distribuire sulle piattaforme Spotify, iTunes, Spreaker e YouTube il podcast dal titolo Contiene parolacce, in cui propone il proprio punto di vista su fatti di cronaca e sociali. Il suo ultimo spettacolo Fakeminismo ha all’attivo oltre 100 repliche.