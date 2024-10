Comeana e Signa: lavori sul ponte. Un restauro da 1,7 milioni di euro

Un anno di lavori per riqualificare il ponte fra Comeana e Signa. Ieri, in Provincia, è stato presentato il piano dei lavori per questo ponte, realizzato tra il 1949 e il 1952 a seguito della distruzione del ponte precedente durante la guerra, che mirano al miglioramento statico della struttura e alla sicurezza dei parapetti, attraverso la realizzazione di un intervento di recupero conservativo. L’opera ha un costo complessivo di 1.720.000 euro, prevede l’utilizzo di una piattaforma mobile per le lavorazioni sottoponte, conosciuta come "By-bridge", che garantirà la massima sicurezza durante le operazioni.

"La Provincia – ha detto il presidente Simone Calamai – in questi anni ha investito molto sulla viabilità e sulla sicurezza. In questo caso si tratta di un’infrastruttura strategica per il trasporto merci e per i pendolari diretti alla stazione di Signa".

L’intervento prevede anche il rifacimento della pavimentazione del ponte e sistemazione dello smaltimento delle acque d’impalcato oltre ad un marciapiede sicuro in quanto la zona è frequentata dai camminatori. "Sul ponte di Camaioni – ha detto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti insieme al vicesindaco Federico Migaldi – è stato fatto un intervento importante perché dopo il caso del ponte Morandi si fa più prevenzione e le istituzioni sono molto attente. Questo ponte, in una zona considerata periferica, è inserito anche nel contesto della ciclovia sull’Arno ed è strategico per il collegamento del territorio. Non dobbiamo escludere che, in futuro, visto anche il progetto del Comune di Signa di riqualificare l’area ex Nobel, la ferrovia possa essere un tassello del collegamento con la tramvia". La dirigente della Provincia Rossella Bonciolini e l’ingegnere Jessica Mazzuca si sono soffermate sugli aspetti tecnici che caratterizzeranno il lavoro su questo ponte lungo 50 metri. Ecco il cronoprogramma dei lavori: fino al 3 novembre e dal 9 dicembre all’8 novembre 2025 è istituito sul ponte il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e la sospensione della circolazione per il tempo necessario, ma non oltre i 10 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso. In questo periodo viene istituita la limitazione del transito ai veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e saranno installati new jersey in calcestruzzo su entrambe le sponde, al fine di impedire l’accesso ai mezzi con larghezza superiore a 2,5 metri. Infine, dal 4 novembre all’8 dicembre 2024 divieto di transito a qualunque mezzo lungo il ponte.

M. Serena Quercioli