Come un respiro. Leggere insieme

Ripartono gli appuntamenti del "Book club-Via col libro" nato tra gli iscritti all’Università popolare.

Il prossimo incontro è fissato per giovedì 16 gennaio alle 21 nella biblioteca della sede in via Vittorio Veneto 80 con la lettura di "Come un respiro" del regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek, moderatrice Raffaella Vestri. Ozpetek è anche il personaggio del momento, grazie all’uscita nelle sale del suo ultimo e apprezzato film "Diamanti" di cui è regista ma anche co-autore.

Il "Book Club-Via col libro", lo ricordiamo, è nato per promuovere la lettura, la discussione letteraria in condivisione, per arricchire il bagaglio culturale nell’incontro e nello scambio di idee. Un club per gli appassionati di lettura, per chi desidera avvicinarsi al mondo della lettura, per approfondire le proprie letture. Gli appuntamenti sono a cadenza mensile. Ogni volta gli aderenti al club scoprono insieme il libro scelto durante l’incontro precedente, si confrontano, compilano insieme la "scheda libro" che possono copiare e portare a casa, ma sempre disponibile nella biblioteca dell’Università popolare. In quella occasione viene deciso anche il libro da leggere durante i prossimi 30 giorni.

Le lingue sono sempre al centro dell’istruzione scolastica, ma l’Università Popolare di Prato ha ampliato l’offerta sia per le lingue che per altre attività per le quali è possibile richiedere informazioni. La segreteria è aperta dal lunedì al mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; il venerdì dalle 9 alle 13, telefono 346. 6977427.

Pagina a cura di Marilena Chiti