Come combattere il femminicidio

Iniziativa del Lions club Castello presieduto da Amalia Viscanti e dell’associazione Senza veli sulla lingua. Nel salone consiliare del Comune, moderato dalla giornalista Patrizia Scotto Di Santolo, vicepresidente di "Senza veli sulla lingua", si è tenuto un interessante incontro con Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’appello di Roma e consulente giuridico della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Al centro del suo intervento "Dal Codice Rosso al Testo Unico: cosa serve per combattere il femminicidio", un approfondimento sul Codice rosso che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro le donne. Sono state prese in esame le misure dell’ammonimento, del braccialetto elettronico, il recupero dei maltrattanti, la vittimizzazione secondaria della vittima nelle aule di giustizia. La commissione parlamentare guidata dall’onorevole Martina Semenzato sta lavorando per redigere in tempi brevi il Testo unico delle norme per il contrasto alla violenza di genere, una visione organica delle leggi a tutela delle donne per fare chiarezza offrire sostegno, intervenendo con tempi certi, attraverso tutti gli strumenti possibili.