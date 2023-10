"Comandante" in arrivo anche all’Eden

In arrivo nelle sale "Comandante", l’atteso film diretto da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino, con la sceneggiatura scritta dallo stesso De Angelis insieme a Sandro Veronesi (foto), lo scrittore pratese due volte Premio Strega. Il debutto sul grande schermo sarà martedì 31 ottobre: a Prato il film si potrà vedere al cinema Eden. Il film racconta la storia vera di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini durante la seconda guerra mondiale, interpretato da Favino. Il 16 ottobre 1940 il sommergibile affonda a largo dell’Atlantico un piroscafo mercantile belga, il Kabalo, che aveva aperto il fuoco. Todaro decide, contro il parere dei superiori, di salvare i 26 naufraghi belgi, condannati a morte certa alla deriva su una zattera a centinaia di miglia dalla costa, anche se per far ciò dovrà navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei suoi uomini. In quei tre giorni il sottomarino si trasformerà in un luogo di incontro tra sconosciuti, anche molto diversi tra loro, ma più simili di quanto non pensassero. Il budget per realizzare il film è stato di circa 14 milioni e mezzo di euro.

Il film ha ricevuto il pieno sostegno della Marina Militare, che ha fornito alla produzione l’accesso ai suoi archivi e al diario di bordo del Cappellini. "Comandante" è stato presentato in anteprima in concorso alla 80ª Mostra del cinema di Venezia, di cui è stato il film d’apertura. Nel cast figurano anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D’Amico.