Cocktail con l’anima: Lady Drink è Stefania Nanni

"Trust your soul". Fidati della tua anima. Questo il nome del cocktail che ha fatto vincere a Stefania Nanni, dell’omonima pasticceria di Galciana, il primo posto nella categoria "after dinner" della 28ª edizione della manifestazione nazionale "Lady Drink" che quest’anno si è tenuta a Riccione. La finale si è svolta lunedì 24 febbraio e la pratese Nanni ha raggiunto con una successo straordinario la sua sesta vittoria in una finale nazionale legata al mondo del bartending femminile.

Prima dell’evento sono state selezionate 50 ragazze, due sole erano toscane, una, Stefania, di Prato e una di Montecatini. Proprio Stefania è arrivata prima battendo tutte le altre. "Dal 2005 – spiega Stefania – ho partecipato a tutte le manifestazioni e ho vinto sei volte compresa questa. Per me è una grande soddisfazione perché questa volta il punteggio è stato molto alto. C’erano tre giudici di altrettante riviste importanti del settore che hanno degustato il cocktail e altri giudici che hanno considerato l’aspetto e come si presentava a livello esteriore la bevanda".

Il cocktail, a bassa gradazione alcolica, è composto da un Rum Elixir Cubaney, caffè Borghetti, caffè espresso, tiramisù e crema salata. "Un cocktail che ha vinto la categoria after dinner, dopo cena, – commenta Stefania – ma che dato il suo contenuto tasso alcolico potrebbe essere consumato anche durante un brack pomeridiano. Avendo come sponsor il caffè Borghetti mi sono ispirata all’Espresso Martini, ho rivisitato quindi il drink dandogli una nota e un tocco più vellutato". Presso la sua pasticceria di Galciana dove lavora, fin da giovane, nel settore della caffetteria, della pasticceria e di quella che è diventata la sua passione, cioè i cocktail sempre ricercati e raffinati, Stefania, offre aperitivi di ogni genere, anche da asporto. "Il sabato però è il giorno vero e proprio dedicato all’aperitivo – continua Stefania – l’attività è piccola ma ho un bel gruppo di persone che mi segue".

Monica Bianconi