Cobas-sindaca il dialogo dopo la multa

Dialogo e punti di incontro dopo la multa che la polizia municipale ha fatto al presidio del sindacato Sudd Cobas in lotta contro il lavoro precario in via Paronese. Si parte da un’ordinanza sulla base della richiesta, da parte del sindacato, di occupazione di suolo pubblico in via d’urgenza (per tutelare il diritto di sciopero dei lavoratori che devono presenziare in via continuativa l’ingresso dell’azienda). E si arriva alla volontà di modificare il regolamento sull’uso del suolo pubblico per renderlo più semplice e con procedure più snelle nel caso di attività sindacali. La sindaca Bugetti ha ribadito la ferma volontà di raggiungere questo obiettivo in tempi certi. Sudd Cobas ha espresso soddisfazione per l’impegno preso.