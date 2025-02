Coach Pinelli ammette: "La sconfitta è colpa mia"

E’ stata proprio una giornataccia, la quinta di ritorno, per le pratesi della serie C di basket. Due partite e due sconfitte, e per di più in scontri di un certo peso. Quella che fa più male però è senza dubbio quella patita dai Dragons che hanno perso in casa il derby con l’Agliana al primo supplementare. "Abbiamo perso la partita nel momento decisivo – spiega coach Pinelli -. Mi prendo le responsabilità, ho fatto un paio di errori importanti dei quali mi prendo le colpe. Sbagliamo anche noi allenatori, non solo i giocatori. Gli episodi sono stati tanti, abbiamo fatto fallo in attacco a un minuto dalla fine e non siamo stati attenti ai liberi. Per il mestiere che abbiamo, potevo fare meglio io. La colpa è mia. E non mi vergogno a dirlo". I Dragons, che sabato saranno di scena sul campo del Valdisieve, restano al secondo posto. Pino Basket si riavvicina dopo aver battuto nettamente l’Union Basket Prato. "Siamo tutti dispiaciuti per il risultato finale, ma soprattutto per la brutta prestazione offerta – è il commento di coach Paoletti -. Sono consapevole di non aver preparato al meglio questa partita che poteva regalarci il terzo posto in solitaria e di questo sono molto dispiaciuto, ma da questa batosta sicuramente ne usciremo rafforzati. A inizio anno nessun addetto ai lavori credeva nella nostra squadra e invece abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare con tutti". E domenica alle Toscanini arriva la capolista Montevarchi.

Massimiliano Martini