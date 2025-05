CNA Toscana Centro, Daniele Montani è il nuovo presidente dell'Area Piana pratese

Prato, 6 maggio 2025 - Daniele Montani, 52 anni, ingegnere titolare di Systematic Innovation & Design srls con sede a Calenzano, è il nuovo presidente dell’area territoriale della Piana Pratese per CNA Toscana Centro. Montani prende il testimone da Matteo Cini, in ruolo nell’ultimo quadriennio, in una fase particolarmente delicata, a causa ad esempio dell’alluvione del 2023 e del disastro del deposito ENI. L’evento assembleare si è svolto all’Altana del Castello di Calenzano, è stato coordinato dal Presidente di CNA Toscana Centro Claudio Bettazzi, e ha visto protagonisti alcune decine di associati a CNA oltre a rappresentanti istituzionali, per il Comune di Calenzano Marco Venturini Assessore a Lavoro, Commercio e Attività produttive, e per il Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini Assessore a Sviluppo economico, Commercio e turismo, e il Presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti. L’assemblea elettiva è stata l’occasione per fare il punto sulla gestione delle situazioni del recente passato e per tracciare una linea di indirizzo per le attività future al servizio di imprese e cittadini associati a CNA. Il Presidente uscente Matteo Cini ha ricordato che “la nostra area territoriale, che ha il suo fulcro in Calenzano conta oggi 345 imprenditori associati. È un territorio vivo, produttivo, che è al centro di un’area strategica per la manifattura del nostro paese. Ma è anche un’area che ha dovuto affrontare problemi strutturali complessi: dalla crisi energetica del 2022, all’alluvione del novembre 2023 fino alla tragica vicenda del centro ENI dello scorso dicembre.” Daniele Montani, da oggi alla guida dell’area ha individuato le priorità dell’azione di CNA sul territorio: “Massima priorità alla rappresentanza di interessi e problematiche delle imprese dell’area, puntando a dare risposte celeri ed efficaci alle istanze che verranno dal territorio. La densità di imprese e di cittadini associati è elevata nell’area, che va bene oltre i confini del solo territorio di Calenzano, e i servizi di CNA Toscana Centro sono pronti e attivi per incrementare le attività verso gli associati in questi quattro anni”.