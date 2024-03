ClickiAmo Prato: le premiazioni

Oggi alle 17 nella Sala conferenze della biblioteca Lazzerini si terrà la premiazione delle immagini vincitrici del concorso ClickiAmo Prato, frutto della collaborazione tra l’associazione Pamat, il fotografo Bolognini e i club fotografici della città: Centro Sperimentale di Fotografia, Il bacchino, Imago Club e Fotoclub Zoom Zoom. L’obiettivo del concorso è promuovere l Prato attraverso gli occhi di coloro che la vivono e ne apprezzano gli scorci più belli e allo stesso tempo sostenere i progetti di Pamat in favore dei bambini e dei ragazzi. Tutte le opere sono in mostra fino ad oggi nel corridoio espositivo della Lazzerini. Sempre in Lazzerini oggi alle 16 al via il ciclo Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente. Ogni sabato mattina fino al 23 marzo, i bambini dai 7 anni potranno esplorare il piccolo grande mondo degli insetti. Si parte dalle farfalle. Prenotazione obbligatoria a [email protected].