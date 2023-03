Classe 2A della scuola media San Niccolò (Prato)

Come sarebbe lavorare sui social? Per rispondere a questa domanda, i ragazzi della classe 2A media del Conservatorio San Niccolò di Prato hanno intervistato Francesco Gori, un ragazzo pratese di 33 anni, che ha iniziato a postare contenuti su alcuni social come TikTok e Instagram, facendone un piccolo lavoro. All’inizio, tutto è iniziato come un passatempo, perché fin da quando era piccolo gli è sempre piaciuto girare video.

Che tipo di contenuti posta? Di cosa parlano i suoi video?

"Su TikTok, ogni giorno posto un video in cui elenco tutto ciò che è accaduto in passato, nel mondo, in quello stesso giorno. Sono contenuti interessanti, che riguardano la cultura e informano le persone. Invece, su Instagram faccio il bischero. Ho fatto anche tante live sui giochi di ruolo da 4 o 5 ore".

Lei è molto presente sui social: quanti follower ha?

"I social che uso di più sono TikTok e Instagram. Su Instagram ho quasi 4000 followers e su TikTok circa 7000".

In media, quanto tempo passa sui social al giorno?

"Circa due ore ogni giorno, ma dipende da cosa devo fare. Un giorno a settimana, però, non uso nessun tipo di social: è una scelta volontaria, per disintossicarmi".

Come si prepara prima di fare i suoi video? Utilizza un’attrezzatura particolare?

"Nel caso di TikTok, cerco di preparare i video il giorno stesso, invece per Instagram cerco di scrivere 3 o 4 contenuti a volta, che poi girerò nel corso della settimana. Quando faccio i miei video utilizzo: un telefono, una luce frontale che illumina bene me e il greenscreen dietro. Uso anche un cavalletto per appoggiare il telefono e un foglio con scritto quello che devo dire; infine, un computer per montare il video".

Ha mai partecipato ad una challenge?

"Certo! Con Maurizio Merluzzo, a chi mangia più sushi, ma ve la sconsiglio… soprattutto contro Maurizio Merluzzo".

Come crede che le persone reagiscano ai suoi video?

"Io mi diverto a fare i miei video, anche se tra i commenti ci sono alcuni haters che si accaniscono contro di me. Mi è successo poco tempo fa. Cerco sempre di reagire in modo positivo, infatti, solitamente rispondo in maniera scherzosa ma tra le persone c’è sempre chi difende gli haters e chi me".

Ci sono dei personaggi a cui si ispira?

"Prendo idee un po’ da tutti, ma bisogna sempre ricordarsi che il risultato di un video non è solo della persona che si vede, ma di tante persone che ci hanno lavorato, fino alla sua pubblicazione".