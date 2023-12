Clara Calamai. L’omaggio al Terminale

Ancora un omaggio a Clara Calamai, la grande diva pratese. Dopo la mostra di grande successo a lei dedicata in Lazzerini, lunedì alle 21 al Terminale, si parla ancora di lei. Tornerà in programmazione il cortometraggio "Nec tecum nec sine te" scritto da Ilaria Mavilla e diretto da Massimo Smuraglia in cui si raccontano gli anni pratesi dell’attrice, la storia d’amore con Riccardo Banci Buonamici, lo scandalo di una presunta maternità. Giorni difficili per la bella Clara, giorni di sofferenza e sgomento. A tal punto di decidere di farla finita con un tentativo di suicidio. Poi la salvezza e la fuga verso la capitale. La serata dedicata a Clara Calamai prosegue con "Controdiva", estratto dello spettacolo di e con Maila Ermini. A seguire, l’incontro con Massimo Altomare e con la sua canzone dal titolo "Clara". Ingresso libero. Sempre al Terminale continua la programmazione di "Cento domeniche", ottimo film scritto, diretto e interpretato da Antonio Albanese alle prese con un ruolo drammatico (oggi e domani 15.3017.2019.1521.15). Toccante l’interpretazione di Giulia Lazzarini nel ruolo della mamma di Albanese. Domani alle 10.30 con Cinefilante anche un film per i più piccoli, "Storie animate". Sempre al Terminale, martedì alle 19.30 "X sempre assenti" documentario sui Verdena diretto da Francesco Fei, alle 21.15 a cura del cineclub Mabuse "Mulholland drive" dal genio di David Lynch (versione originale con sottotitoli). Dal 6 dicembre Woody Allen con la sua nuova pellicola "Colpo di fulmine", con un cast quasi tutto made in France. Al Garibaldi uno dei film più amati degli anni’80, "I Goonies", martedì e mercoledì ore 18 e 20.30, diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg: il clamoroso incasso del 1985 racconta le peripezie di 4 ragazzini dell’Oregon. Nel cast un gruppo di ragazzini che poi sarebbero diventati ottimi attori, come Josh Brolin.

Al Pecci continua l’omaggio a Pedro Almodovar, di cui vedremo "Tacchi a spillo" (oggi 16.15 e domani 16, sempre v.o.) Indimenticabile la sequenza di Miguel Bosè en travesti che balla sinuoso sulle note di "Un ano d’amor". Seguono "Kissing Gorbaciov" (oggi 18.30, domani 21) e "La chimera" di Alice Rohrwacher con la sorella Alba e Isabella Rossellini (oggi 21.15, domani 18.20).

Federico Berti