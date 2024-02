Clandestino con la droga. Arrestato

La polizia ha arrestato in flagranza un marocchino, domiciliato a Prato, ritenuto responsabile di spaccio sequestrando 130 grammi di hashish. Nello specifico, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato un’attività di pedinamento nei confronti del marocchino che era stato tenuto sotto controllo in quanto gravitava nel mondo dello spaccio, in via San Giusto. Durante il servizio di osservazione è stato notato un uomo a bordo di una bicicletta che era fermato ed era andato a recuperare un involucro nascosto in una zona verde; è stato subito bloccato e trovato in possesso di un involucro di cellophane che conteneva l’hashish. Inoltre, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un ulteriore "panetto" di sostanza

stupefacente, sempre hashish, nascosto in una tasca della giacca. Accompagnato in Questura di Prato, per gli adempimenti di rito, il marocchino, 35 anni, clandestino con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e

con in atto la misura dell’obbligo di firma e la misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal questore di Prato, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione di polizia giudiziaria fa parte dei controlli portati avanti dalla polizia per il contrasto allo spaccio e ai reati di microcriminalità nelle zone più critiche della città. I controlli sul territorio andranno avanti come sempre nelle prossime settimane.