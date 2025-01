Circolo Prato 2010 sconfitto. Amara trasferta in Sicilia

Secca sconfitta per il Circolo Prato 2010 nella trasferta di Messina. I padroni di casa del Top Spin si sono imposti per 4-0 al cospetto della squadra pratese che si è presentata in Sicilia senza gli stranieri (il greco Panagiotis e i russi Skachkov e Artemenko) ma schierando oltre al giovane Allegranza, il veterano Fatai e il tecnico Csaba Kun.

Per quanto riguarda i parziali, Junior Humberto Manhani ha superato per 3-0 nella prima partita Giacomo Allegranza, nella seconda sfida Giovannetti ha battuto 3-1 Csaba Kun e nel terzo match Amato ha regolato 3-0 Fatai Adeyemo. Il quarto incontro è stato il più combattuto, ma alla fine Giovannetti è riuscito ad avere la meglio su Allegranza per 3-1.

Il Circolo Prato 2010 resta così all’ultimo posto della classifica. Comanda l’Apuania Carrara con 15 punti, davanti alla Marcozzi Cagliari con 13, al Tennistavolo Sassari con 12, all’Alfa Food Bagnolese e alla Top Spin Messina con 8, alla Virtus Servigliano con 6 e a Tennistavolo Norbello e Il Circolo Prato 2010 con 4.

La squadra pratese torna in campo il 14 febbraio contro il Marcozzi Cagliari.

Massimiliano Martini