Circolo Prato 2010 . C’è la sfida ai campioni

Il Circolo Prato 2010 torna in campo in serie A1 di tennistavolo. Stasera alle 20, alla palestra del Convitto Cicognini, i pratesi ospiteranno, nella penultima giornata del girone di andata, l’Apuania Carrara campione d’Italia. La squadra allenata da Csaba Kun ha ottenuto fino ad ora tre pareggi con Bagnolese, Top Spin Messina e Sassari. L’Apuania Carrara ha invece 8 punti, frutto di 4 vittorie (contro Bagnolese, Norbello, Servigliano e Messina) ed una sconfitta (contro Cagliari). La squadra apuana ha una rosa di valore, con l’esperto portoghese Monteiro, con Bobocica numero uno e Matteo Mutti numero quattro delle classifiche nazionali, con lo svedese Brodd e il croato Pucar. La squadra pratese ha in rosa due giocatori russi Kirill Skackhov e Nikita Artemenko, il fortissimo difensore greco Gionis Panagiotis e il giovane Giacomo Allegranza che nel torneo nazionale giovanile a Terni si è imposto nella categoria under 19 e under 21."Siamo pronti per questa sfida che giocheremo in casa contro i campioni d’Italia dell’Apuania Carrara. Per noi è anche un derby - spiega Giorgio La Rocca, vice presidente del Circolo Prato 2010 - . Per gli appassionati di questa disciplina sarà una grande occasione di poter vedere giocatori di altissimo livello. Entrata libera e spettacolo assicurato".