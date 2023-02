Circolo di Maliseti Il nuovo consiglio Mosca presidente

Il circolo Arci di Maliseti ‘Quinto Martini’ ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. L’assemblea si è tenuta nel corso del weekend nei locali di via Montalese alla presenza della presidente provinciale dell’Arci di Prato, Ilaria Testa, del vicepresidente provinciale Massimo Chiarugi e di Franco Bichi in rappresentanza del direttivo provinciale dell’Arci pratese. L’assemblea del circolo Quinto Martini ha approvato all’unanimità i nove componenti del consiglio direttivo che resteranno in carica nel corso del triennio 2023 – 2025. Di seguito i nomi dei consiglieri: Giovanni Mosca, Massimiliano Bettazzi, Martina Cacciato, Mathilde Screlfo, Luisa Corda, Alessandro Nerini, Salvatore Sauro, Luca Vitali e Renzo Fusi. Si tratta quindi di un mix fra volti storici del circolo di Maliseti, su tutti il presidente Giovanni Mosca (ex presidente del Quartiere Ovest), e di giovani che stanno da qualche tempo portando avanti l’impegno associativo e sociale nel quartiere. "Il nostro impegno continua – sottolinea Mosca -. Guardiamo al futuro del circolo e del nostro quartiere con grande fiducia, restando sempre a disposizione degli altri per qualsiasi esigenza sociale che dovesse sopraggiungere nei prossimi mesi e anni".