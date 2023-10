Cioccolato protagonista. Torna la manifestazione più golosa dell’anno

Il cioccolato in tutte le sue forme e sapori. Da venerdì 13 a domenica 15 in piazza Duomo c’è la 12ma edizione di "Un Prato di cioccolato", tre giorni dedicati alle degustazioni, allo show cooking, all’animazione per bambini. La manifestazione è organizzata da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese. L’inaugurazione sarà venerdì alle 12 con una dimostrazione live a cura degli studenti dell’alberghiero Datini.

Gli stand in piazza offriranno l’occasione per assaggiare e acquistare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini, cialde e tante altre cioccolatose proposte. Gli stand sono aperti il venerdì e domenica dalle 10 alle 20; il sabato dalle 10 alle 24. Ecco il programma nei dettagli. Per i più piccoli c’è il laboratorio "ChocoBaby", aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 17,30 dove i bambini potranno improvvisare con il cioccolato artigianale preparando deliziosi cioccolatini da gustare in famiglia. Il costo è 7 euro, non è necessaria la prenotazione. Tutti i giorni dalle 14 alle 15 e dalle 18 alle 19 c’è "ChocoCaffè", una dolce pausa di caffè al cioccolato. Sabato lo show cooking curato da Pizza Time, sarà alle 12 e proporrà la "Pizza Foresta Nera", una nuova pizza con ingredienti a sorpresa.

Sabato alle 18 verrà preparata la "Tavoletta da guinness" in piazza Duomo, una maxi tavoletta di cioccolato da 35 metri arricchita con i Biscotti di Prato, (in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta per tutti e il ricavato sarà devoluto alle iniziative Unicef per l’emergenza in Libia. Domenica sarà dedicata alle degustazioni e alla solidarietà: alle 13 prima edizione del pranzo "Unici e fondenti" nel chiostro di San Domenico a cura della chef Mara Taddei coadiuvata per la parte dolce da Chocomoments. Il costo è 50 euro, prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it e i ricavati saranno per le iniziative Unicef. Alle 15 degustazione di vino e praline dolci e salate, accompagnate da un vino scelto per l’occasione di "Winecode, vino sfuso e non solo…". Seguirà uno show cooking durante il quale verrà realizzata una pralina di cioccolato con il miele dell’Azienda Agricola La Vannini. Alle 15,30 sarà l’ora della Tagliatella al cacao con cinghiale alle mele realizzato da Methe Enoteca Bistrot.

Alle 18, sempre di domenica, verrà creato per la prima volta un cioccolatino con fichi secchi di Carmignano presidio Slow Food, al quale sarà abbinato la birra Urca del Birrificio artigianale I due Mastri, prodotta con il miele di castagno dell’Appennino pratese. Chiuderà lo show cooking alle 19 di Radici Braceria Bistrot con il "Polpo e cioccolato". Infine, domenica, alle 17,30, gli artigiani del cioccolato presenti in piazza doneranno del cioccolato all’Associazione Giorgio La Pira Onlus, realtà che da oltre 20 anni si occupa di offrire pasti e posti letto ai più bisognosi.