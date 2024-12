Cinque cinesi salvi dal monossido . Decisivo l’allarme dei coinquilini

Si sarebbe potuta trasformare in una tragedia, ma grazie alla tempestività dell’interprete linguistico e all’intervento dei vigili del fuoco le conseguenze dell’intossicazione da monossido si è limitata a qualche problema rimediabile.

Protagonisti due cinesi, che nelle notti scorse si sono recati al pronto soccorso del Santo Stefano lamentando sintomi dell’intossicazione da monossido.

I due orientali, poi, presi in cura dai medici della medicina d’urgenza, hanno fatto capire, grazie all’interprete che nella casa di via del Molinuzzo insieme a loro vivevano altri connazionali ed erano compensaibilmente preoccupati per le loro condizioni di salute. Una volta che oi sanitari del Santo Stefano hanno capito che c’erano altre persone in pericolo, hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervnenuti nell’abitazione indacata dalla coppia di cinesi.

Soccorritori e pompieri si sono diretti alla casa dei via del Molinuzzo; una volta entrati nell’immobile hanno trovato altri cinque cinesi. Tutti e cinque hanno riportato i sintomi di una lieve intossicazione da monossido e sono stati trasportati al pronto soccorso pratese per le cure del caso, mettendoli in salvo.