Cinque aziende hanno una nuova sede. Festa col fondatore dei Subsonica

La giornata di apertura del PrismaLab, lunedì 23, comincerà alle 10 e vedrà i giovani protagonisti, mentre nel pomeriggio sono previsti gli appuntamenti istituzionali. In particolare alle 16,30 ci sarà l’intervento del sindaco Matteo Biffoni (nella foto), alle 17 la presentazione delle cinque start up selezionate con StartupItalia nel progetto Prisma, con l’intervento dell’assessora all’innovazione Benedetta Squittieri, mentre alle 18.30 si parlerà di "Il progetto Piu a Prato, rigenerazione urbana e reti sociali al Macrolotto zero", con l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis. Alle 19 il taglio del nastro ufficiale da parte del sindaco Biffoni e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La festa continuerà poi con il cocktail inaugurale e un appuntamento speciale, organizzato da A-Live: il dj set di Max Casacci, chitarrista, produttore e fondatore dei Subsonica, compositore e autore della maggior parte dei brani del gruppo. Ingresso libero.