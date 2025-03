Cinquant’anni di scuola. Le storie degli studenti. Pubblicato il libro

Gli ex studenti del Dagomari raccontano le loro esperienze in un libro. Sotto le logge delle “Case Nuove” si è tenuta, patrocinata dalla Trattoria Lapo, la presentazione della “Raccolta delle nostre storie” una pubblicazione del Dagomari Social Club, un gruppo di ex studentii degli anni 70 che hanno tratteggiato le loro biografie corredandole con foto. Gli ex studenti sono: Leonardo Ghianni, Sonia Calamai e Giuliano Ibba. Marta Sansi, Laura Pieri, Rita Martini, Renato Coco, Manuela Morganti, Luigi Maffei, Sonia Calamai, Maurizio, Milena Melani, Scilla Noli, Silvana Sanesi, Gianna Pratesi, Tiziana Morganti, Rossella Casini, Marzia Fiaschi, Antonella Fanciullacci, Lucia Favilli, Renata Casini, Bruno, Armando e Giuseppe.