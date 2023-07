Cinema in Concerto al Castello dell'Imperatore, Visioni di suoni e colori

Non solo film al Castello dell’Imperatore questa settimana, ma anche colonne sonore. Lunedì alle 21.30 nell’ambito della Prato Estate è in programma "Cinema in Concerto. Visioni di suoni e colori" a cura di Concerto Cittadino Edoardo Chiti. Colonne sonore eseguite dal vivo, in sincronia con immagini che hanno fatto la storia del cinema: dagli anni Venti del Novecento all’inizio del nuovo millennio, con scene appartenenti ai vari generi cinematografici, da Walt Disney al musical, dal western allo spionaggio, al genere epico. Uno spettacolo capace di creare un linguaggio suggestivo ed emozionante grazie all’integrazione di suoni e colori. La serata è

a ingresso libero fino

a esaurimento posti