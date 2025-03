Cinema Eden. Da domani i film si moltiplicano

In principio erano tre sale con tre film, poi venne la multisala sempre a tre schermi ma con il doppio dei film in visione. ‘Poi’ è da domani, giovedì 27 marzo, quando scatterà l’ultima piccola rivoluzione annunciata dal gestore del cinema Eden di via Cairoli, Eros Ossani. Ciak, si gira con più scelta nei titoli per la gioia di tutti i cinefili dentro e fuori le mura. Non ci sono più scuse per rimanere incollati a Netflix e ad altre piattaforme sul divano: il rito collettivo della visione di un film resiste seguendo anche le logiche della distribuzione e del mercato che impone un’offerta di titoli sempre più diversificata. "In pratica, ogni sala avrà più film con orari di proiezione diversi e saranno programmati anche eventi il martedì e mercoledì – spiega Ossani - Lo chiamano cinema 3.0". E quindi, ad esempio, da domani sarà possibile vedere "La città proibita" in sala 2 alle 20.45 ma in sala 2 saranno proiettate anche altre due pellicole, "Le donne al balcone" (alle 18) e "Il Caso Belle Steiner" (alle 16). Quest’ultimo titolo però sarà visibile anche nella sala 3 ma alle 18 mentre le nuove visioni come "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini ispirato al romanzo di Rosella Postorino sarà sempre in sala 1 in tre orari differenziati. Parola d’ordine: tenersi al passo coi tempi. Una sfida sempre più ardua per chi da oltre 35 anni gestisce e manda avanti non senza difficoltà l’unica multisala in centro diventando una vera istituzione per i cultori del cinema, un vero presidio di cultura in un centro storico sempre più desertificato. "Presto raddoppieremo anche l’offerta dei film in inglese: oltre al lunedì, anche il giovedì sera. Abbiamo a cuore il nostro pubblico e ci piacere intercettare sempre nuove esigenze".Lo spirito imprenditoriale non manca di certo a Ossani che continua dunque a innovare e dare più offerta al suo pubblico. E pensare che avrebbe l’età per godersi la pensione. "Per questo motivo a settembre cederò il testimone a mio figlio Brando. Nel frattempo, continuerò a confidare in una politica culturale a sostegno del cinema pratese, ora come ora una delle poche attività che animano il centro storico".

Maria Lardara