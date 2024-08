Cinema da paura con "L’esorcista". Ma oggi si ride con Albanese

Stasera al Castello dell’Imperatore si ride con le avventure tragicomiche di Antonio Albanese in "Un mondo a parte", la storia di un maestro che per evadere dalla grande città decide di trasferirsi in un paesino sperduto di montagna , nel cuore del parco nazionale d’Abruzzo con meno di quattrocento abitanti. Non sarà affatto facile adattarsi a questo nuovo mondo. Bravissimo come sempre Albanese che questa volta ha al suo fianco Virginia Raffaele. Regia di Riccardo Milani, autore con alle spalle una lunga serie di successi, qualche volta interpretati dalla moglie Paola Cortellesi.

Domenica sera è la volta di "La memoria dell’assassino", thriller diretto e interpretato da Michael Keaton, che ha scelto come partner un mito di Hollywood, il grande Al Pacino. Lunedì da brivido con il ritorno sul grande schermo di uno dei film più popolari e più visti nella storia del cinema, "L’esorcista", nella versione come l’avrebbe voluta montare il suo regista, William Friedkin. Un modo per rendere omaggio al suo talento ad un anno esatto dalla sua morte. Chi ama l’horror continua a rivederlo all’infinito, chi non ama l’horror non troverà mai il coraggio di vederlo.

A più di cinquant’anni dalla sua uscita, "L’esorcista" ha ancora la stessa forza. La storia della piccola Regan interpretata da Linda Blair posseduta dal demionio, ancora riesce a terrorizzare. Ad ogni ritorno nelle sale non mancano neppure gli svenimenti. Oltre gli incassi miliardari in tutto il mondo, il film vinse anche due premi oscar. E come dimenticare gli ultimi venti minuti, quelli in cui Max Von Sydow le prova tutte per far uscire il diavolo dal corpo della adolescente.

Due curiosità: nella versione italiana la voce del diavolo era di Laura Betti, la bellissima locandina si ispirava al celebre quadro di Magritte, "L’impero della luce". Cinema d’autore martedì 6 luglio con "C’era una volta in Buthan", storia di un paese che si appresa a votare per la prima volta nella sua storia. Mercoledì anteprima di un cartoon che di sicuro sbancherà al botteghino dopo l’etate, "Cattivissimo me 4".

Federico Berti