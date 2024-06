Cinebrividi, proiezioni da non perdere

Al via la seconda edizione di Cinebrividi che tanto successo ha avuto lo scorso anno: rassegna di cinema horror, thriller e giallo in cartellone al Pecci. Quattro film italiani, già usciti o inediti in città. E prima della proiezione di ogni film, sarà proposto un cortometraggio di genere a cura di Francesco Belliti, critico cinematografico della rivista Nocturno. Oltre i quattro film made in Italy ecco il ritorno di "Donnie Darko" dal 7 giugno a vent’anni dalla prima uscita e una pellicola in arrivo dal festival di Venezia 2023, "Vermines" diretto da Sebastien Vanicek dal 21 giugno. Si parte stasera alle 21 con "Mimì – Il principe delle tenebre" uscito lo scorso inverno, purtroppo con esiti non esaltanti al botteghino. Venerdì 14 giugno "La guerra del Tiburtino III" del 2023 con Paolo Calabresi, Sveva Mariani. Regia di Luna Gualano che sarà presente in sala. Terzo film il 20 giugno, "The complex forms" di Fabio D’orta (anche lui presente prima del film). Ultimo film, 27 giugno alle 21 con la partecipazione del regista Francesco Carnesecchi che nel 2023 ha diretto "Resvrgis". I quattro cortometraggi che vedremo ogni settimana sono: "Asiago Kills" di Cristian Tomassini (6/06), "Ivi Elv" di Luigi Scarpa (13/06), "Juggernaut" di Emanuele e Daniele Ricci (20/06), "At the mountains of madness" di Francesco Santoro. Ingresso 8 euro, ridotto 6.

Federico Berti