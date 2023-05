Cicocampus al Convitto Divertimento fino alle 18

Come ogni anno anche il Convitto Cicognini organizza

i campi estivi del "Cicocampus". le iscrizioni sono aperte anche ai ragazzi che non sono studenti e vanno dalle elementari alle medie. I campi si svolgono nella sede di piazza del Collegio e comprendono la formula sia per mezza giornata, sia per l’intero giorno fino alle 18. La mensa viene garantita dal personale della scuola e si svolge nel refettorio antico. Tante le proposte in base all’età dei partecipanti. L’iscrizioni costa 30 euro la quota è di 95 euro a settimana che diventano 85 dalla terza settimana. Il periodo va da giugno a settembre.

Per iscriversi via WhatsApp

al numero 333.1771477.