Prato, 17 Dicembre 2019 - Tra due mesi la Corte Sportiva di Appello della Federciclismo presieduta da Paolo Padoin, emetterà il proprio verdetto sul reclamo presentato dalla Cipriani e Gestri-Hato Green Tea Beer avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Piemonte, in merito alla gara in cui si verificò la caduta che costò la vita al pratese Giovanni Iannelli. La gara in cui perse la vita il ragazzo fu omologata. La squadra della vittima ha presentato reclamo sull'omologazione. Per il team ci sono state irregolarità gravi a livello organizzativo riguardanti tra l'altro anche la transennatura all'arrivo

La Corte ha preso atto del deposito dei documenti richiesti al Comitato Regionale del Piemonte e alla Procura Federale, dichiarando chiusa l’istruttoria. Nel contempo sono stati assegnati 45 giorni, per il deposito di memorie conclusionali e ulteriori giorni 15 per le eventuali repliche, disponendo che siano trasmessi alle Parti gli atti pervenuti dallo stesso Comitato Regionale Piemonte e dalla Procura Federale, disponendo infine di mantenere la sospensione dei termini del procedimento.