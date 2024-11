Choro e dintorni, perdersi nella musica tra jazz e samba

Prosegue il mese a tutto jazz al Ridotto del teatro Politeama. Stasera alle 21 l’appuntamento è con Choro e dintorni: Alessandro Berti, basso elettrico, composizioni e arrangiamenti; Emanuele Proietti, pianoforte e diamonica; Giorgio Rossini, chitarra classica, voce e composizioni; Mattia Galeotti, batteria e percussioni.

Il progetto propone il "Choro", il principale genere di musica popolare strumentale brasiliana nato nella seconda metà dell’Ottocento a Rio de Janeiro e sviluppatosi fino ai giorni nostri, inglobando danze di origine europea, elementi di matrice africana, caratteri derivanti dalla musica classica, jazz e samba.

Al progetto discografico del Trio Berti-Proietti-Rossini "Choro e Dintorni" (CJE Records 2016), si aggiunge la fantasiosa e articolata ritmica di Mattia Galeotti, giovane talento del jazz italiano, che completa la line-up nella formazione in quartetto. Il gruppo propone musiche di autori come Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim, Zequinha e Abreu, Pixinguinha, João Pernambuco e altri compositori brasiliani oltre ad alcune composizioni originali di Alessandro Berti e Giorgio Rossini. La rassegna "November Jazz" è organizzata da Music Pool e Scuola comunale di musica Giuseppe Verdi di Prato.