Chiusura locale a Prato: era frequentato da individui con precedenti

Prato, 27 marzo 2025 – In seguito a un'operazione svolta nel corso della giornata di ieri 27 marzo dalla polizia di Prato, in particolare dalla squadra di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della locale Questura, è stato emesso un provvedimento di chiusura di 30 giorni nei confronti di un esercizio commerciale al dettaglio di generi alimentari e abbigliamento.

Il locale, gestito da una cittadina di origine nigeriana, è stato sottoposto al provvedimento dal Questore di Prato, Pasquale Antonio de Lorenzo, perché considerato un punto di ritrovo per individui con precedenti di polizia, dediti a comportamenti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza. Durante recenti verifiche condotte il 19 marzo scorso, le forze dell'ordine hanno identificato tredici persone presenti nel locale, anche se molti di loro hanno cercato di evitare il controllo. Tutti i fermati erano di nazionalità nigeriana e risultavano avere precedenti di polizia, con uno di loro destinatario di tre differenti avvisi per provvedimenti penali in corso.

Ulteriori clienti identificati non rispettavano le norme sul soggiorno in Italia ed erano noti per comportamenti antisociali. Già oggetto di due sospensioni nel 2021 e 2022 e soggetto a lamentele dei residenti per il degrado urbano causato dai frequentatori, il locale si è rivelato teatro di episodi di eccessivo consumo di alcol e di rumori molesti, risse e litigi.